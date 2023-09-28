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Двукратный чемпион мира Широков: жалко ребят, которые не могут играть на ЧМ

Сборная России временно отстранена от турниров под эгидой ИИХФ.
28 сентября 2023 14:17
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Автомобилиста» Сергей Широков высказался относительно отстранения национальной команды от международных соревнований.

Отметим, что 37-летний хоккеист становился олимпийским чемпионом в 2018 году. Также Широков является двукратным чемпионом мира.

«Мне по-человечески очень жалко поколение ребят, которое сейчас растёт. Помню, когда мне было 16–18 лет и мы ездили на международные турниры, юниорский чемпионат мира. Это было очень много эмоций и опыта, много нового в плане хоккея, быта и общения. А теперь ребята не могут выступать за сборную, и это касается не только хоккеистов и футболистов», — приводит «РБ-Спорт» слова Широкова.

Добавим, что сборная России пропустит третий чемпионат мира подряд.Команда не будет допущена до турнира в 2024 году.

источник: «РБ-Спорт»
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