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«Ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред». Жулин — о Дюамель

В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой.
28 сентября 2023 15:05
автор: Виталий Овсянников

Заслуженный тренер России Александр Жулин усомнился в умственных способностях канадской фигуристки Меган Дюамель.

Ранее она заявляла, что знает некоторых спортсменов, тренировавшихся в России, которым во время тренировок вместе еды давали пить вещество, похожее на чёрную смолу.

«Мне жалко Дюамель, ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред, ну какая черная смола? Ну что это вообще такое? После смолы я уже не знаю, что она еще придумает», – заявил Александр Жулин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в 2018 году Меган Дюамель стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в командном турнире.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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