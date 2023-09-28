ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тренер «Ак Барса» Бабенко рассказал, за счёт чего можно обыграть «Торпедо»

Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.
28 сентября 2023 15:49
автор: Александр Поволоцкий

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата КХЛ с «Торпедо».

Отметим, что встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде.

«Как повторить сегодня результат очного матча в Казани? Постараться сделать так, чтобы соперник играл без шайбы, не дать им навязать свою игру, гнуть свою линию. В прошлом матче эту установку удалось выполнить? Не всегда всё получается. Играли ближе к сопернику, не давали свободного льда, отсюда положительный результат», — приводит пресс-служба «Ак Барса» слова Бабенко.

Добавим, что первый очный матч команд в сезоне завершился со счётом 4:3 в пользу казанского клуба.

источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
«Ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред». Жулин — о Дюамель
В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой.
28.09.2023 15:05
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Двукратный чемпион мира Широков: жалко ребят, которые не могут играть на ЧМ
Сборная России временно отстранена от турниров под эгидой ИИХФ.
28.09.2023 14:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Американский форвард «Торпедо» Линч поделился эмоциями от приезда в Россию
Ранее хоккеист выступал АХЛ.
28.09.2023 13:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Ларионов объяснил, почему болельщики подарили лучшему бомбардиру «Торпедо» ананас
Нижегородцы продолжают влюблять в себя болельщиков.
28.09.2023 11:14
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«Думал, склеюсь прямо на лавке». Нападающий «Лос-Анджелеса» Мальцев — о матче с «Вегасом»
Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.
28.09.2023 10:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Три российских голкипера возглавили список лучших вратарей НХЛ по версии игры NHL 24
28.09.2023 10:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Кузьменко отдал голевую передачу
Контракт россиянина с «Кэнакс» истекает летом 2025 года.
28.09.2023 09:21
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Голевая передача Мальцева помогла «Лос-Анджелесу» одержать победу в предсезонном матче с «Вегасом»
Чемпионат стартует 10 октября.
28.09.2023 09:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Минтюков забросил первую шайбу за «Анахайм» и помог обыграть «Сан-Хосе» в предсезонном матче
«Утки» выбрали защитника на драфте НХЛ-2022 под общим 10-м номером.
28.09.2023 09:02
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.