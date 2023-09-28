Тренер «Ак Барса» Бабенко рассказал, за счёт чего можно обыграть «Торпедо»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата КХЛ с «Торпедо».

Отметим, что встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде.

«Как повторить сегодня результат очного матча в Казани? Постараться сделать так, чтобы соперник играл без шайбы, не дать им навязать свою игру, гнуть свою линию. В прошлом матче эту установку удалось выполнить? Не всегда всё получается. Играли ближе к сопернику, не давали свободного льда, отсюда положительный результат», — приводит пресс-служба «Ак Барса» слова Бабенко.

Добавим, что первый очный матч команд в сезоне завершился со счётом 4:3 в пользу казанского клуба.