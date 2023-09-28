В «Ладе» заявили, что президентом клуба станет бывшая теннисистка Анастасия Мыскина

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв сообщил, что новым президентом клуба станет победительница турнира серии «Большого шлема», экс-теннисистка Анастасия Мыскина.

«Анастасия Мыскина станет президентом «Лады», принципиально вопрос решён. Со своими специалистами она прорабатывает условия контракта. В этой ситуации ни одна из сторон не торопится», — приводит слова Чеботарёва ТАСС.

Мыскина объявила о завершении профессиональной карьеры теннисистки в 2007 году. В 2004 году она стала победительницей «Ролан Гаррос».

В настоящий момент «Лада» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 11 сыгранных матчей.