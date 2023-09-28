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В «Ладе» заявили, что президентом клуба станет бывшая теннисистка Анастасия Мыскина

Спортсменка завершила выступления в 2007 году.
28 сентября 2023 17:23
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв сообщил, что новым президентом клуба станет победительница турнира серии «Большого шлема», экс-теннисистка Анастасия Мыскина.

«Анастасия Мыскина станет президентом «Лады», принципиально вопрос решён. Со своими специалистами она прорабатывает условия контракта. В этой ситуации ни одна из сторон не торопится», — приводит слова Чеботарёва ТАСС.

Мыскина объявила о завершении профессиональной карьеры теннисистки в 2007 году. В 2004 году она стала победительницей «Ролан Гаррос».

В настоящий момент «Лада» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 11 сыгранных матчей.

источник: ТАСС
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