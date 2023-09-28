Канадский защитник «Амура»: получение паспорта РФ отмечу парой тарелок борща

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли высказался о получении паспорта РФ.

«Планирую отметить это событие парой тарелок борща. Это моё любимое блюдо. Когда мы пересекались с Менеллом на матчах с «Динамо», он кричал мне: «Привет, соотечественник!» Заведём специальный чат с Бреннаном и Лайпсиком. Назовём его «новые русские», ха-ха», - признался ли пресс-службе «Амура».

Напомним, 26-летний канадец провёл в КХЛ 63 матча, забросил 8 шайб и 19 раз ассистировал партнёрам. Его контракт с хабаровским клубом истекает 30 апреля 2024 года.