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«Это как с утра почистил зубы». Сергей Широков – о дресс-коде для игроков КХЛ

Форвард знает, о чём говорит.
28 сентября 2023 18:59
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал о своём отношении к дресс-коду для хоккеистов КХЛ. На домашние матчи игроки должны приезжать в деловых костюмах.

«Я играл в Канаде, и там это как с утра проснулся и почистил зубы. Матч - это особый момент, праздник, а не рядовой случай. Надевая костюм дома, ты начинаешь понимать, куда поехал. Это придает статус», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Также 37-летний хоккеист признался, что часть нарядов ему помогает выбрать супруга.

Напомним, Широков выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА, московский «Спартак». В Канаде нападающий поиграл за «Ванкувер Кэнакс» и «Манитобу Мус».

источник: «РБ-Спорт»
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