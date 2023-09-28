«Это как с утра почистил зубы». Сергей Широков – о дресс-коде для игроков КХЛ

Форвард «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал о своём отношении к дресс-коду для хоккеистов КХЛ. На домашние матчи игроки должны приезжать в деловых костюмах.

«Я играл в Канаде, и там это как с утра проснулся и почистил зубы. Матч - это особый момент, праздник, а не рядовой случай. Надевая костюм дома, ты начинаешь понимать, куда поехал. Это придает статус», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Также 37-летний хоккеист признался, что часть нарядов ему помогает выбрать супруга.

Напомним, Широков выступал за ЦСКА, «Авангард», СКА, московский «Спартак». В Канаде нападающий поиграл за «Ванкувер Кэнакс» и «Манитобу Мус».