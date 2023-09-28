«Адмирал» на выезде обыграл «Барыс» в серии буллитов

В Астане завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котормо встречались местный «Барыс» и «Адмирал» из Владивостока.

Встреча завершилась победой »» в серии буллитов со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте встречи усилиями Джованни Фьоре. На 25-й минуте Прохор Корбит удвоил преимущество «Адмирала».

Однако ещё до завершения второго периода Понтус Оберг сократил отставание «Барыса» в счёте, а на 44-й минуте Райли Барбер сроавнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было.

В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты »».