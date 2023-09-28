ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сергей Широков: жалко молодое поколение, которое не может сейчас играть на чемпионатах мира

Всему виной западные санкции.
28 сентября 2023 19:59
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Автомобилиста» Сергей Широков поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Мне по-человечески жалко поколение ребят, которое сейчас растёт. Когда мне было 16-18 лет и мы ездили на юниорский чемпионат мира, это было просто море эмоций. Ты получал опыт и в плане быта, и в плане общения, и в плане хоккея. А теперь ребята не могут выступать за сборную. Наш спортивный век не такой большой, а время, когда ты находишься в топе и борешься за кубки и за медали, ещё короче», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Также форвард «Автомобилиста» выразил надежду на скорейшее возвращение россиян на международную арену.

Напомним, сам Широков является олимпийским чемпионом (2018), дважды победителем (2012, 2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016) призёром чемпионатов мира в составе сборной России.

источник: «РБ-Спорт»
Тарпищев: Мыскина может совмещать работу в ФТР и «Ладе»
Экс-теннисистка стала президентом клуба КХЛ.
28.09.2023 20:42
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Адмирал» на выезде обыграл «Барыс» в серии буллитов
Встреча прошла в Астане.
28.09.2023 19:03
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Это как с утра почистил зубы». Сергей Широков – о дресс-коде для игроков КХЛ
Форвард знает, о чём говорит.
28.09.2023 18:59
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Канадский защитник «Амура»: получение паспорта РФ отмечу парой тарелок борща
Оригинальное решение.
28.09.2023 18:55
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
В «Ладе» заявили, что президентом клуба станет бывшая теннисистка Анастасия Мыскина
Спортсменка завершила выступления в 2007 году.
28.09.2023 17:23
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Ак Барса» Бабенко рассказал, за счёт чего можно обыграть «Торпедо»
Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.
28.09.2023 15:49
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Ей надо проверить свои умственные способности. Она несет полный бред». Жулин — о Дюамель
В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой.
28.09.2023 15:05
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Двукратный чемпион мира Широков: жалко ребят, которые не могут играть на ЧМ
Сборная России временно отстранена от турниров под эгидой ИИХФ.
28.09.2023 14:17
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Американский форвард «Торпедо» Линч поделился эмоциями от приезда в Россию
Ранее хоккеист выступал АХЛ.
28.09.2023 13:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.