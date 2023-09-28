Сергей Широков: жалко молодое поколение, которое не может сейчас играть на чемпионатах мира

Форвард «Автомобилиста» Сергей Широков поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Мне по-человечески жалко поколение ребят, которое сейчас растёт. Когда мне было 16-18 лет и мы ездили на юниорский чемпионат мира, это было просто море эмоций. Ты получал опыт и в плане быта, и в плане общения, и в плане хоккея. А теперь ребята не могут выступать за сборную. Наш спортивный век не такой большой, а время, когда ты находишься в топе и борешься за кубки и за медали, ещё короче», - цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Также форвард «Автомобилиста» выразил надежду на скорейшее возвращение россиян на международную арену.

Напомним, сам Широков является олимпийским чемпионом (2018), дважды победителем (2012, 2014), серебряным (2015) и бронзовым (2016) призёром чемпионатов мира в составе сборной России.