Шамиль Тарпищев: Мыскина может совмещать работу в ФТР и «Ладе»

Глава Федерации тенниса (ФТР) России Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение бывшей теннисистки Анастасии Мыскиной президентом «Лады» из КХЛ.

«Мыскина у нас вице-президент в ФТР, она может совмещать две должности — это же общественная организация. Трудно сказать, получится у нее или нет. Я не знаю, какие у нее обязанности. Возможно, она будет только представительские функции выполнять. Посмотрим. Но удачи ей желаю», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Мыскина объявила о завершении профессиональной карьеры теннисистки в 2007 году. В 2004 году она стала победительницей «Ролан Гаррос».

В настоящий момент «Лада» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 11 сыгранных матчей.