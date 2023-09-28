«Торпедо» в овертайме обыграло «Ак Барс»

В Нижнем Новгороде завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торпедо» и казанский «Ак Барс»

Встреча завершилась победой «Торпедо» в овертайме со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте встречи - отличился Никита Артамонов. Во втором периоде голов забито не было, а на старте третьего Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт.

Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме победу нижегородцам принёс Владимир Атанасов.