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«Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Северсталью»

Встреча состоялась в Череповце.
28 сентября 2023 21:29
автор: Александр Кожевников

В Череповце завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Северсталь» и московский «Спартак».

Встреча завершилась победйо столичного клуба со счётом 5:3.

Уже к третьей минуте встречи «Спартак» уступал со счётом 0:2 - в составе «Северстали» отличились Данил Аймурзин и Дмитрий Моисеев.

До конца первого периода «Спартак» отыграл одну шайбу усилиями Николая Голдобина, а с 23-й по 30-ю минуту игрового времени в ворота череповчан было заброшено четыре шайбы - голы на свой счёт записали Матвей Заседа, Егор Зайцев и Максим Цыплаков, оформивший дубль.

В концовке второго периода Михаил Ильин сократил отставание череповчан в счёте.

Однако в третьем периоде зрители голов не увидели. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 5:3.

источник: «Советский спорт»
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