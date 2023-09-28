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ЦСКА забросил семь шайб в ворота «Сочи» в матче КХЛ

Армейцы разгромили соперника.
28 сентября 2023 21:49
автор: Денис Владимиров

Московский ЦСКА обыграл «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

В составе столичного клуба две шайбы забросил Данил Юртайкин, по одному разу отличились Виталий Абрамов, Владислав Провольнев, Прохор Полтапов, Константин Окулов и Михаил Григоренко.

У гостей точным броском отметился Дмитрий Завгородний.

ЦСКА с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сочи» с 14-ю баллами находятся на пятой строчке.

В следующем матче армейцы 2 октября примут на своём льду подмосковный «Витязь». «Сочи» 30 сентября сыграют в гостях с нижегородским «Торпедо».

источник: «Советский спорт»
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