Голкипер «Тампы» Василевский пропустит два месяца из-за перенесённой операции

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский успешно перенёс операцию и выбыл на два месяца. Об этом сообщает журналист Кевин Уикс в своих соцсетях.

«Андрею Василевскому сегодня утром сделали микродискэктомию по поводу грыжи поясничного отдела спины», — заявил корреспондент Уикс.

Василевский играет в составе «Тампы» с 2014 года. В прошедшем сезоне НХЛ он за «молний» сыграл 66 матчей с показателем отражённых бросков в 91,16 % и коэффициентом надёжности в 2.74 балла.