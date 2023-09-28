Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в овертайме обыграла «Ак Барс» (2:1 ОТ).

«Хочу поблагодарить соперника за этот вызов и тест, который они нам дали. Опытная команда, играют в своём ключе. В этом плане характер, дисциплина и огромное желание ребят выиграть этот матч заслуживает огромного уважения. «Ак Барс» — опытная команда, которая знает, как в любой ситуации выходить из положения, выигрывать матче. И неважно, устал ты или нет. А опыт можно купить, как делают они, или заработать, как делаем мы», — приводит слова 62-летнего специалиста «Чемпионат».

В данный момент «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков после 11 проведённых матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.