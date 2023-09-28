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Главный тренер «Витязя» Завьялов высказался о прерванной восьмиматчевой серии поражений

«Витязь» обыграл «Ладу».
28 сентября 2023 22:59
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов оценил победу над «Ладой» (1:0 ОТ), которая стала для клуба первой после восьми поражений подряд.

«В первую очередь, рад за ребят. Они услышали, что мы хотим от них. Есть нюансы – и из них складывается игра, складывается победа. Вот сегодня эти нюансы они начали понимать. Конечно, до идеального ещё далеко, но хотелось бы, чтобы больше не было той психологии, которая присутствовала в предыдущих проигрышных матчах. Неважно, как складывается матч, нужно играть от начала до конца. Приз лучшему игроку команды в раздевалке достался Галузину, он сделал своё дело. Так должен играть не только лидер, но и каждый игрок», - приводит слова Завьялова официальный сайт КХЛ.

Напомним, ранее состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались подмосковный «Витязь» и тольяттинская «Лада.

Встреча завершилась победой «Витязя» в овертайме со счётом 1:0.

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