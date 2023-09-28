Игорь Ларионов прокомментировал победу «Торпедо» над «Ак Барсом»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своих подопечных над «Ак Барсом».

«Когда ты устаёшь, то начинаешь играть игровым интеллектом. Он должен быть очень высоким, чтобы не терять. Ты теряешь физику, но голова остаётся свежей. Пока мы ещё далеки от этого.

Наткнулись на высокий интеллект «Ак Барса»? Ну да. Не буду называть имена, но там ребята, которые прошли большую школу. Для нас это хороший матч, чтобы дать ребятам возможность проверить, что даже на усталости мы можем вытаскивать матчи с таким соперником. Это хороший опыт для ментальной твёрдости команды», - приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась победой «Торпедо» со счётом 2:1 в овертайме.