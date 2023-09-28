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Фёдоров рассказал, что в ЦСКА перед матчем с «Сочи» было проведено командное собрание

Разговоры помогли игрокам армейцев разгромить южан.
28 сентября 2023 23:04
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал информацию, согласно которой в столичном клубе после ряда неудачных результатов состоялось собрание с разговорами на повышенных тонах.

28 сентября ЦСКА на домашней арене обыграл «Сочи», встреча закончилась со счётом 7:1.

«Это было запланированное собрание. Были озвучены моменты, где мы не совсем правильно играем, выполняем свои обязанности. Мы много говорили о характере, о спортивной злости, о том, что ЦСКА – великий клуб. Хватит кувыркаться, пора играть», – приводит слова Фёдорова «Матч ТВ».

ЦСКА после 12 сыгранных матчей занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков. В следующей встрече армейцы 2 октября примут на домашнем льду подмосковный «Витязь».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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