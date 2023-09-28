Новиков считает, что российские хоккеисты слишком долго находятся на самоподготовке

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о системе подготовки российских хоккеистов к сезону.

«Я уже говорил, что мы в феврале заканчиваем чемпионат. Половина команд расходится по отпускам и занимается самоподготовкой. Я еще застал советскую школу и помню, как мы заканчивали работать в мае, уходили в отпуск на месяц-полтора, а потом опять собирались и начинали круглогодичную подготовку. У нас пропал круглогодичный тренировочный процесс.

Сегодня игроки недопустимо долго находятся на самоподготовке и предоставлены сами себе. Они сами тренируются. Я не говорю, что они плохо занимаются, но тренировка под руководством тренера – это совсем другое», – цитирует Новикова «РБ Спорт».