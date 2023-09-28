ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Новиков считает, что российские хоккеисты слишком долго находятся на самоподготовке

Тренер посетовал на исчезновение круглогодичного тренировочного процесса.
28 сентября 2023 23:39
автор: Александр Кожевников

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о системе подготовки российских хоккеистов к сезону.

«Я уже говорил, что мы в феврале заканчиваем чемпионат. Половина команд расходится по отпускам и занимается самоподготовкой. Я еще застал советскую школу и помню, как мы заканчивали работать в мае, уходили в отпуск на месяц-полтора, а потом опять собирались и начинали круглогодичную подготовку. У нас пропал круглогодичный тренировочный процесс.

Сегодня игроки недопустимо долго находятся на самоподготовке и предоставлены сами себе. Они сами тренируются. Я не говорю, что они плохо занимаются, но тренировка под руководством тренера – это совсем другое», – цитирует Новикова «РБ Спорт».

источник: «РБ-Спорт»
Главный тренер «Сочи» Кокорев прокомментировал 22-е поражение подряд от ЦСКА
Встреча завершилась со счётом 1:7.
28.09.2023 23:56
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Фёдоров рассказал, что в ЦСКА перед матчем с «Сочи» было проведено командное собрание
Фёдоров рассказал, что в ЦСКА перед матчем с «Сочи» было проведено командное собрание
Разговоры помогли игрокам армейцев разгромить южан.
28.09.2023 23:04
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Игорь Ларионов прокомментировал победу «Торпедо» над «Ак Барсом»
Встреча завершилась победой нижегородцев в овертайме.
28.09.2023 23:01
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Главный тренер «Витязя» Завьялов высказался о прерванной восьмиматчевой серии поражений
«Витязь» обыграл «Ладу».
28.09.2023 22:59
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Тренер «Торпедо» – о победе над «Ак Барсом»: опыт можно купить или заработать, как мы
Нижегородцы вырвали победу у соперника в овертайме.
28.09.2023 22:33
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Голкипер «Тампы» Василевский пропустит два месяца из-за перенесённой операции
Россиянин выступает за клуб НХЛ с 2014 года.
28.09.2023 22:04
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА забросил семь шайб в ворота «Сочи» в матче КХЛ
Армейцы разгромили соперника.
28.09.2023 21:49
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Северсталью»
Встреча состоялась в Череповце.
28.09.2023 21:29
Хоккей
автор: Александр Кожевников
«Витязь» прервал восьмиматчевую серию поражений, обыграв «Ладу» в овертайме
Встреча прошла в Балашихе.
28.09.2023 21:19
Хоккей
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.