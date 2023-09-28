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Главный тренер «Сочи» Кокорев прокомментировал 22-е поражение подряд от ЦСКА

Встреча завершилась со счётом 1:7.
28 сентября 2023 23:56
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА.

«Здесь дело было больше в нас, мы сами хотим это переломить. Но сегодня было много потерь, получилась очень сумбурная игра, и мы не смогли ни за что зацепиться. Это для нас хороший урок.

Сейчас уже поговорили с парнями в раздевалке. Будем готовиться на следующую игру. Но в любом случае в третьем периоде хотя бы играли в хоккей, в который мы можем играть.

Почему пропустили пять шайб? Первый фактор — много удалений. Команда соперника хорошо использовала эти моменты, броски были хорошие», - приводит слова Кокорева «Спорт-Экспресс».

«Сочи» прервал шестиматчевую победную серию. Это поражение стало для «Сочи» 22-м подряд в матчах с ЦСКА.

источник: «Спорт-Экспресс»
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