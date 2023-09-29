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Две голевые передачи Мирошниченко помогла «Вашингтону» обыграть «Детройт» в предсезонном матче

Результативные баллы набрали другие российские игроки «Кэпиталз».
Две голевые передачи Мирошниченко помогла «Вашингтону» обыграть «Детройт» в предсезонном матче
29 сентября 2023 08:15
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: НХЛ

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Вашингтоном» и «Детройтом».

Встречу со счётом 4:3, которая проходила в американской столице, выиграли хозяева. В составе »Вашингтона» шайбы забросили Никлaс Бекстрём, Том Уилcон, Рaсмус Сандин и Джoн Карлсон.

Российский нападающий «Кэпиталз» Иван Мирoшниченко отдал два голевых паса. Его соотечественники Алексaндр Овечкин и Евгений Кузнецoв записали в свой актив по одной результативной передаче. Защитник команды Александр Алексеев завершил игру с показателем полезности «+1».

У «Детройта» голами отметились Даниэль Спронг и Робби Фаббри (дубль). Россияне Клим Костин и Артем Анисимов очков не набрали.

Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.

источник: «Советский спорт»
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