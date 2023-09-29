Два гола Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ

«Миннесота» нанесла поражение «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ.
Встреча на домашнем льду «Уайлд» завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил дубль. Уроженец Новокузнецка отличился на 32-й секунде и на 60-й минуте. Последнюю шайбу Кирилл забросил в пустые ворота.
По голу в активе Алекса Голигоски и Юнаса Бродина.
В составе «Колорадо» шайбы забросили Мэтт Штинбург и Райли Тафти.
В первом матче сезона «Миннесота» сыграет против «Флориды» (13 октября), а «Эвеланш» встретятся с «Лос-Анджелесом» (12 октября).
источник: «Советский спорт»