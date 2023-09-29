Овечкин выступил переводчиком Мирошниченко в интервью после матча с «Детройтом»

«Вашингтон» нанес поражение «Детройту» со счётом 4:3 в предсезонном матче НХЛ.

Отметим, что за «Кэпиталз» дебютировал российский форвард Иван Мирошниченко. Нападающий выходил на лёд в первой тройке с Александром Овечкиным и Никласом Бэкстремом.

Мирошниченко провёл на льду 16 минут и 23 секунды, за которые успел отдать две голевые передачи.

Добавим, что после игры в раздевалке 19-летний хоккеист давал интервью, а его переводчиком выступал Овечкин.

Напомним, что в начале прошлого года у Ивана была диагностирована лимфома Ходжкина.