Овечкин оценил дебют Мирошниченко за «Вашингтон»

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оценил дебютный матч соотечественника Ивана Мирошниченко.

Отметим, что 19-летний хоккеист в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3) отдал две голевые передачи. Мирошниченко выходил на лёд в звене с Овечкиным и Бэкстремом.

«Он отдал две результативные передачи и имел довольно хорошие шансы на гол. Первый период был для него эмоциональным. Но во втором и третьем, я думаю, он вроде как понял, что происходит, и я думаю, что в целом он провёл хорошую игру», — приводит The Hockey News слова Александра.

Новый сезон НХЛ стартует 10 октября.