Бедард набрал первые очки за «Чикаго» в матче с «Сент-Луисом»

«Чикаго» обыграл на своей площадке «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ.

Игра на арене «Юнайтед-центр» завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев.

У «Чикаго» отличились нападающие Филипп Курашёв и Андреас Атанасиу. Голевые передачи им отдал первый номер минувшего драфта Коннор Бедард.

В составе «Сент-Луиса» шайбу забросил Роберт Томас. Результативный пас на счёту российского форварда Павла Бучневича.

Новый чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует 10 октября.