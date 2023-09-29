Бедард набрал первые очки за «Чикаго» в матче с «Сент-Луисом»

«Чикаго» обыграл на своей площадке «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ.
Игра на арене «Юнайтед-центр» завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев.
У «Чикаго» отличились нападающие Филипп Курашёв и Андреас Атанасиу. Голевые передачи им отдал первый номер минувшего драфта Коннор Бедард.
В составе «Сент-Луиса» шайбу забросил Роберт Томас. Результативный пас на счёту российского форварда Павла Бучневича.
Новый чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует 10 октября.
источник: «Советский спорт»