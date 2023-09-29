Овечкин рассказал, как помогает Мирошниченко адаптироваться к НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как помогает одноклубнику Ивану Мирошниченко адаптироваться к игре в НХЛ.

Напомним, что 19-летний хоккеист в дебютном предсезонном матче с «Детройтом» (4:3) провёл на площадке 16 минут и 23 секунды и отдал две голевые передачи.

«Я был в том же положении, когда ребята помогали мне в мой первый год в лиге, и я никогда этого не забуду. Я надеюсь, что эти ребята, когда станут ветеранами, так же будут помогать молодым», — приводит пресс-служба «Вашингтона» слова Овечкина.

Добавим, что Мирошниченко был признан второй звездой матча. Он выходил на лёд в звене с Овечкиным и Никласом Бэкстремом.