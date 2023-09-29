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В «Вашингтоне» остались восхищены игрой Мирошниченко: его потенциал огромен

Форвард дебютировал в звене Александра Овечкина с двух голевых передач.
29 сентября 2023 11:20
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал дебют российского форварда Ивана Мирошниченко в предсезонном матче против «Детройт Ред Уингз».

«Он нанёс всего три броска? Я думал, у него было около 10 (смеётся). Да, он был заряжен. Его потенциал огромен, со временем ему станет комфортнее играть здесь. Похоже, у него много различных приёмов в арсенале», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба «столичных».

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кэпиталз», а Мирошниченко отметился двумя голевыми передачами.

После игры у россиянина брало интервью местное телевидение, а в роли переводчика выступал Александр Овечкин.

В 2022 году Ивану удалось победить рак (лимфому Ходжкина).

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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