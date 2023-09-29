Жафяров признался, что ему было тяжело играть против своей бывшей команды «Торпедо»

Нападающий казанского «Ак Барса» Дамир Жафяров прокомментировал поражение команды от своего бывшего клуба - нижегородского «Торпедо».

«Здесь всегда тяжело играть. Когда выходишь на лёд, обо всём забываешь. Игра получилась зрелищной, хоть счёт и небольшой. Никто не хотел уступать, где-то много что не получалось. Вратари здорово сыграли», - приводит слова хоккеиста Metaratings.

Напомним, встреча завершилось победой нижегородцев в овертайме со счетом 2:1.

После 11 матчей «Торпедо» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.