Отец Василевского рассказал подробности операции вратаря «Тампы»

Отец вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского объяснил, почему его сыну потребовалась операция. 29-летний россиянин недавно успешно перенёс операцию на спине и по прогнозам врачей восстановится через восемь — десять недель.

«Грыжа появилась у сына не сразу, она была уже долгое время. Просто сейчас она стала задевать нерв, приводящий к правой ноге, что было очень болезненно. Это означало, что на 100% он не был готов к физическим нагрузкам. Если он был бы обычным человеком, то операция, скорее всего, не потребовалась бы. Но речь идёт о больших нагрузках, поэтому было принято решение, что необходима операция.

Врачи «Тампы» думали, что обойдутся местным купированием через уколы. Но это оказалось серьёзнее, чем мы думали. Какое сейчас у Андрея настроение? Оно уже намного лучше. Всё было сделано очень профессионально. Так как он хорошо тренировался два месяца, я не думаю, что это сильно выбьет его из тонуса. Через неделю он уже начнёт заниматься лечебной физкультурой, растяжкой, ходить в зал. Он будет готов выдержать все нагрузки», — приводит слова Василевского-старшего ТАСС.

Андрей Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020 и 2021 годов), обладателем «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона НХЛ) 2019 года и «Конн Смайт Трофи» (приз лучшему игроку плей-офф 2021 года), а также чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. В минувшем сезоне Василевский принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,65.