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«Звезда» из-за непогоды не может вылететь в Москву из Норильска

Хоккеисты вынуждены коротать время в аэропорту.
29 сентября 2023 13:36
автор: Виталий Стопин

Накануне, 28 сентября, хоккейный клуб «Звезда» в Норильске проводил матч регулярного чемпионата ВХЛ с ХК «Норильск». Столичная команда до сих пор не может вылететь в Москву из-за сильной задержки рейса, связанной с неблагоприятными погодными условиями в Красноярском крае.

Как сообщает «Чемпионат», в местной гостинице нет свободных мест, поэтому сейчас решается вопрос о размещении команды Рината Хасанова в аэропорту Норильска.

Встреча с ХК «Норильск» завершилась победой хозяев льда со счётом 5:2. Норильские хоккеисты одержали лишь третью победу в 11 матчах нынешнего сезона ВХЛ. Отметим, что «Норильск» проводит дебютный сезон в ВХЛ.

источник: Чемпионат.com
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