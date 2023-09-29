«Звезда» из-за непогоды не может вылететь в Москву из Норильска

Накануне, 28 сентября, хоккейный клуб «Звезда» в Норильске проводил матч регулярного чемпионата ВХЛ с ХК «Норильск». Столичная команда до сих пор не может вылететь в Москву из-за сильной задержки рейса, связанной с неблагоприятными погодными условиями в Красноярском крае.

Как сообщает «Чемпионат», в местной гостинице нет свободных мест, поэтому сейчас решается вопрос о размещении команды Рината Хасанова в аэропорту Норильска.

Встреча с ХК «Норильск» завершилась победой хозяев льда со счётом 5:2. Норильские хоккеисты одержали лишь третью победу в 11 матчах нынешнего сезона ВХЛ. Отметим, что «Норильск» проводит дебютный сезон в ВХЛ.