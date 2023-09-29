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Александр Кожевников: пока Василевский травмирован, вратари «Тампы» должны брать инициативу на себя

Желаем Андрею скорейшего выздоровления!
29 сентября 2023 15:55
автор: Тимур Пацюк

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о ситуации с голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским. Российскому вратарю «молний» была сделана операция на спине, после которой ему потребуется ещё от восьми до десяти недель на восстановление.

«Это хоккей, тем более в НХЛ столько бросков за игру, что вы только представьте нагрузку Андрея.

Да, выбыл на два месяца, но опыт у Василевского огромнейший. После лечения должен быстро набрать форму. Сейчас другим вратарям «Тампы» надо брать инициативу на себя, помогать команде. А мы желаем Андрею скорейшего выздоровления», - приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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