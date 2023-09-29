ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-форвард «Торпедо» Агостино рассказал, почему отказался досрочно покинуть КХЛ

По этой причине с игроком расторг контракт «Шеллефтео» спустя сутки после перехода.
29 сентября 2023 16:44
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Дюссельдорфа» Кенни Агостино поделился деталями расторжения соглашения с «Шеллефтео».

В июле шведская команда заключила с американцем контракт, который спустя день был расторгнут в связи с тем, что весной прошлого года хоккеист, выступая за «Торпедо», имел возможность досрочно покинуть Континентальную хоккейную лигу, однако отказался от этой идеи по финансовым причинам.

«Сумма не имеет значения, потому что с учётом всей ситуации ни один игрок не должен выплачивать контракт. Вот поэтому мне и пришлось остаться. Выполнив контракт, я уехал. «Шеллефтео» это знал, и знал, что я пытался избавиться от контракта. Но выкупить его стоило бы огромных денег. Это было невозможно. Так быть не должно, ты не должен выкупать свой контракт, тебя не должны наказывать в такой ситуации. Сожалею, что всё получилось так, как получилось», — приводит слова Агостино Expressen.

В прошедшем сезоне-2022/2023 Агостино играл в составе нижегородского «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей в КХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков. В сентябре он подписал соглашение с «Дюссельдорфом» на один год.

источник: Expressen
Александр Кожевников: «Спартак» при Жамнове смотрится потрясающе
Красно-белые не хотят повторения прошлогоднего фиаско.
29.09.2023 17:55
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Салават Юлаев» и «Металлург» проводят очный матч КХЛ в особой форме
«Салават Юлаев» и «Металлург» проводят очный матч КХЛ в особой форме
Игра в Уфе проходит в честь акции «Доброматч».
29.09.2023 17:08
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Александр Кожевников: пока Василевский травмирован, вратари «Тампы» должны брать инициативу на себя
Желаем Андрею скорейшего выздоровления!
29.09.2023 15:55
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Кожевников оценил работу Ларионова в нижегородском «Торпедо»
Автозаводцы сейчас показывают самый яркий хоккей во всей КХЛ.
29.09.2023 14:13
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«Звезда» из-за непогоды не может вылететь в Москву из Норильска
Хоккеисты вынуждены коротать время в аэропорту.
29.09.2023 13:36
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Отец Василевского рассказал подробности операции вратаря «Тампы»
Россиянин пропустит начало нового сезона НХЛ.
29.09.2023 12:53
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Жафяров признался, что ему было тяжело играть против своей бывшей команды «Торпедо»
«Ак Барс» проиграл в Нижнем Новгороде.
29.09.2023 11:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В «Вашингтоне» остались восхищены игрой Мирошниченко: его потенциал огромен
Форвард дебютировал в звене Александра Овечкина с двух голевых передач.
29.09.2023 11:20
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Овечкин рассказал, как помогает Мирошниченко адаптироваться к НХЛ
Новый сезон стартует 10 октября.
29.09.2023 10:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.