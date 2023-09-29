Экс-форвард «Торпедо» Агостино рассказал, почему отказался досрочно покинуть КХЛ

Форвард «Дюссельдорфа» Кенни Агостино поделился деталями расторжения соглашения с «Шеллефтео».

В июле шведская команда заключила с американцем контракт, который спустя день был расторгнут в связи с тем, что весной прошлого года хоккеист, выступая за «Торпедо», имел возможность досрочно покинуть Континентальную хоккейную лигу, однако отказался от этой идеи по финансовым причинам.

«Сумма не имеет значения, потому что с учётом всей ситуации ни один игрок не должен выплачивать контракт. Вот поэтому мне и пришлось остаться. Выполнив контракт, я уехал. «Шеллефтео» это знал, и знал, что я пытался избавиться от контракта. Но выкупить его стоило бы огромных денег. Это было невозможно. Так быть не должно, ты не должен выкупать свой контракт, тебя не должны наказывать в такой ситуации. Сожалею, что всё получилось так, как получилось», — приводит слова Агостино Expressen.

В прошедшем сезоне-2022/2023 Агостино играл в составе нижегородского «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей в КХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков. В сентябре он подписал соглашение с «Дюссельдорфом» на один год.