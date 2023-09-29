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«Салават Юлаев» и «Металлург» проводят очный матч КХЛ в особой форме

Игра в Уфе проходит в честь акции «Доброматч».
«Салават Юлаев» и «Металлург» проводят очный матч КХЛ в особой форме
29 сентября 2023 17:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК «Салават Юлаев»

В эти минуты в Уфе проходит особенный матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» принимает на своей площадке «Металлург».

Команды вышли на лёд в формах, дизайн которых был разработан детьми, страдающими Детским церебральным параличом. Встреча проводится в честь акции «Доброматч» – благотворительной акции в поддержку больных детей.

В настоящее время «Металлург» располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков после 12 матчей. «Салават» с 12 баллами занимает шестую позицию.

источник: «Советский спорт»
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