«Салават Юлаев» и «Металлург» проводят очный матч КХЛ в особой форме

В эти минуты в Уфе проходит особенный матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» принимает на своей площадке «Металлург».

Команды вышли на лёд в формах, дизайн которых был разработан детьми, страдающими Детским церебральным параличом. Встреча проводится в честь акции «Доброматч» – благотворительной акции в поддержку больных детей.

В настоящее время «Металлург» располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков после 12 матчей. «Салават» с 12 баллами занимает шестую позицию.