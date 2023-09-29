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Александр Кожевников: «Спартак» при Жамнове смотрится потрясающе

Красно-белые не хотят повторения прошлогоднего фиаско.
29 сентября 2023 17:55
автор: Тимур Пацюк

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре «Спартака» на старте сезона КХЛ.

«Красно-белые здорово смотрятся, даже потрясающе. В обороне есть ошибки, но куда без них, а в нападении – глаз радуется.

Тренерский штаб справляется, Жамнов себе подобрал нужных помощников. Вся основная работа лежит на Жамнове, при нём команды всегда вылазили, когда он вставал на лавку, это опытный специалист», – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

В турнирной таблице «Спартак» с 15 очками после 12 матчей занимает четвёртое место. Завтра, 30 сентября, подопечные Алексея Жамнова сыграют в Челябинске с «Трактором». Начало – в 14:30 мск.

источник: Чемпионат.com
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