Александр Кожевников: «Спартак» при Жамнове смотрится потрясающе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре «Спартака» на старте сезона КХЛ.

«Красно-белые здорово смотрятся, даже потрясающе. В обороне есть ошибки, но куда без них, а в нападении – глаз радуется.

Тренерский штаб справляется, Жамнов себе подобрал нужных помощников. Вся основная работа лежит на Жамнове, при нём команды всегда вылазили, когда он вставал на лавку, это опытный специалист», – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

В турнирной таблице «Спартак» с 15 очками после 12 матчей занимает четвёртое место. Завтра, 30 сентября, подопечные Алексея Жамнова сыграют в Челябинске с «Трактором». Начало – в 14:30 мск.