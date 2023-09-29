В «Тракторе» заявили, что у Анвара Гатиятулина есть кредит доверия

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил выступление команды по итогам выездной серии. Челябинцы проиграли три из четырех матчей.

«Выводы по результатам делать рано. Главное – у команды есть сплочённость и заряженность. Негативный фактор – это недобор очков и травмы некоторых хоккеистов по причине того, что ищутся новые сочетания.

У Гатиятулина есть кредит доверия, мы вместе пытаемся вести работу над ошибками, а также анализировать, в каких моментах можем улучшить игру и ситуацию в целом», – цитирует Волкова «РБ-Спорт».

В турнирной таблице Восточной конференции челябинцы с 12 очками занимают седьмое место.