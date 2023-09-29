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Финский форвард Теэму Пулккинен подписал контракт с «Куньлунем»

Игрок является единственным представителем Финляндии в лиге.
29 сентября 2023 18:41
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен вернулся в Континентальную хоккейную лигу, заключив соглашение с «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

По информации источника, стороны подписали контракт на один год. Таким образом, 31-летний хоккеист является единственным финном в чемпионате.

Ранее на протяжении двух сезонов Пулккинен выступал в составе «Трактора». Также он играл за московское «Динамо» и ярославский «Локомотив». Всего в КХЛ форвард провёл 258 игр, в которых набрал 159 (91+68) очков.

источник: КХЛ
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