Финский форвард Теэму Пулккинен подписал контракт с «Куньлунем»

Бывший нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен вернулся в Континентальную хоккейную лигу, заключив соглашение с «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

По информации источника, стороны подписали контракт на один год. Таким образом, 31-летний хоккеист является единственным финном в чемпионате.

Ранее на протяжении двух сезонов Пулккинен выступал в составе «Трактора». Также он играл за московское «Динамо» и ярославский «Локомотив». Всего в КХЛ форвард провёл 258 игр, в которых набрал 159 (91+68) очков.