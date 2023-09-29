ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал трёхматчевую серию поражений

«Магнитка» воспользовалась единственной ошибкой башкирской команды.
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал трёхматчевую серию поражений
29 сентября 2023 19:12
автор: Виталий Стопин
автор фото: ХК «Металлург»

В Уфе 29 сентября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024. В гости к «Салавату Юлаеву» пожаловал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Единственную шайбу в сегодняшнем матче забросил шведский защитник «Магнитки» Робин Пресс. Ассистировали ему — Максим Карпов и Никита Михайлис.

«Металлург» одержал первую победу после трёх поражений кряду. Подопечные Андрея Разина в 13 матчах набрали 19 очков и занимают первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» за 11 матчей набрал 12 очков и идёт шестым на Востоке.

В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях встретится с тольяттинской «Ладой» (2 октября), а «Металлург» в этот же день на своём льду сразиться с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Салават Юлаев» и «Металлург» проводят очный матч КХЛ в особой форме

источник: «Советский спорт»
Финский форвард Теэму Пулккинен подписал контракт с «Куньлунем»
Игрок является единственным представителем Финляндии в лиге.
29.09.2023 18:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В «Тракторе» заявили, что у Анвара Гатиятулина есть кредит доверия
Команда идёт седьмой на Востоке.
29.09.2023 18:18
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Александр Кожевников: «Спартак» при Жамнове смотрится потрясающе
Красно-белые не хотят повторения прошлогоднего фиаско.
29.09.2023 17:55
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
«Салават Юлаев» и «Металлург» проводят очный матч КХЛ в особой форме
«Салават Юлаев» и «Металлург» проводят очный матч КХЛ в особой форме
Игра в Уфе проходит в честь акции «Доброматч».
29.09.2023 17:08
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Экс-форвард «Торпедо» Агостино рассказал, почему отказался досрочно покинуть КХЛ
По этой причине с игроком расторг контракт «Шеллефтео» спустя сутки после перехода.
29.09.2023 16:44
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Александр Кожевников: пока Василевский травмирован, вратари «Тампы» должны брать инициативу на себя
Желаем Андрею скорейшего выздоровления!
29.09.2023 15:55
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Кожевников оценил работу Ларионова в нижегородском «Торпедо»
Автозаводцы сейчас показывают самый яркий хоккей во всей КХЛ.
29.09.2023 14:13
Хоккей
автор: Виталий Стопин
«Звезда» из-за непогоды не может вылететь в Москву из Норильска
Хоккеисты вынуждены коротать время в аэропорту.
29.09.2023 13:36
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Отец Василевского рассказал подробности операции вратаря «Тампы»
Россиянин пропустит начало нового сезона НХЛ.
29.09.2023 12:53
Хоккей
автор: Виталий Стопин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.