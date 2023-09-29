«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Уфе 29 сентября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/2024. В гости к «Салавату Юлаеву» пожаловал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Единственную шайбу в сегодняшнем матче забросил шведский защитник «Магнитки» Робин Пресс. Ассистировали ему — Максим Карпов и Никита Михайлис.

«Металлург» одержал первую победу после трёх поражений кряду. Подопечные Андрея Разина в 13 матчах набрали 19 очков и занимают первое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» за 11 матчей набрал 12 очков и идёт шестым на Востоке.

В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях встретится с тольяттинской «Ладой» (2 октября), а «Металлург» в этот же день на своём льду сразиться с нижнекамским «Нефтехимиком».