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Матс Цукарелло подписал новый контракт с «Миннесотой Уайлд»

Партнёр Капризова остаётся в команде до 2026 года.
29 сентября 2023 20:41
автор: Денис Владимиров

Норвежский форвард Матс Цукарелло подписал новый контракт с «Миннесотой Уайлд».

Как сообщает пресс-служба клуба НХЛ, срок соглашения – два года. 36-летний нападающий заработает за весь период действия договора 8,25 млн долларов.

Нынешний контракт хоккеиста с кэпхитом 6 млн долларов истечёт в конце сезона-2023/24.

Цукарелло выступает за «Миннесоту» с 2019 года. В прошлом сезоне он провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отметился 22 шайбами и 45 результативными передачами.

В шести встречах плей-офф норвежец забил два гола и сделал три ассиста.

источник: ХК «Миннесота Уайлд»
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