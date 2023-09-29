Норвежский форвард Матс Цукарелло подписал новый контракт с «Миннесотой Уайлд».

Как сообщает пресс-служба клуба НХЛ, срок соглашения – два года. 36-летний нападающий заработает за весь период действия договора 8,25 млн долларов.

Нынешний контракт хоккеиста с кэпхитом 6 млн долларов истечёт в конце сезона-2023/24.

Цукарелло выступает за «Миннесоту» с 2019 года. В прошлом сезоне он провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отметился 22 шайбами и 45 результативными передачами.

В шести встречах плей-офф норвежец забил два гола и сделал три ассиста.