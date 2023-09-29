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«Динамо» забросило шесть безответных шайб «Авангарду» в матче КХЛ

Форменный разгром в Москве.
«Динамо» забросило шесть безответных шайб «Авангарду» в матче КХЛ
29 сентября 2023 21:27
автор: Денис Владимиров
автор фото: Андрей Аносов / "Совспорт"

Московское «Динамо» разгромило омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Авторами заброшенных шайб стали Седрик Пакетт (8-я минута), Бреннан Менелл (28), Максим Джиошвили (32), Никита Гусев (37; 41) и Эрик О'Делл (40).

Голкипер москвичей Константин Волков отразил 28 бросков.

«Динамо» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Авангард» с 11-ю баллами находится на восьмой строчке на Востоке.

источник: «Советский спорт»
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