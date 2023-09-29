Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» в матче КХЛ с «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение команды от «Металлурга» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Беззубый матч. Особенно в зоне атаке. Просто беззубый. Много проигранных единоборств, несвойственных для нас. Много потерь, в зоне атаки не могли ничего создать. Просто беззубо. Мы не должны так играть. Это не наш хоккей. Какие эмоции от Доброматча? Меня это тронуло. Мне понравилось, нужно чаще помогать детям, проводить больше таких матчей», — приводит слова 48-летнего специалиста пресс-служба «Салавата».

«Салават Юлаев» за 11 проведённых матчей набрал 12 очков и идёт на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 2 октября подопечные Козлова отправятся в гости к «Ладе» из Тольятти.