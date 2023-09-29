ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» в матче КХЛ с «Металлургом»

Уфимский клуб уступил сопернику со счётом 0:1.
29 сентября 2023 22:05
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение команды от «Металлурга» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Беззубый матч. Особенно в зоне атаке. Просто беззубый. Много проигранных единоборств, несвойственных для нас. Много потерь, в зоне атаки не могли ничего создать. Просто беззубо. Мы не должны так играть. Это не наш хоккей. Какие эмоции от Доброматча? Меня это тронуло. Мне понравилось, нужно чаще помогать детям, проводить больше таких матчей», — приводит слова 48-летнего специалиста пресс-служба «Салавата».

«Салават Юлаев» за 11 проведённых матчей набрал 12 очков и идёт на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. 2 октября подопечные Козлова отправятся в гости к «Ладе» из Тольятти.

источник: ХК «Салават Юлаев»
Кудашов оценил разгромную победу «Динамо» над «Авангардом» в КХЛ
Московский клуб отправил в ворота соперника шесть безответных шайб.
29.09.2023 22:39
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Кравец считает, что «Авангард» проиграл «Динамо» из-за удалений во втором периоде
Омичи пропустили шесть безответных шайб.
29.09.2023 22:32
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Амур» обыграл «Куньлунь» и прервал серию из четырёх поражений в КХЛ
«Амур» обыграл «Куньлунь» и прервал серию из четырёх поражений в КХЛ
Встреча команд прошла на арене в Мытищах.
29.09.2023 21:44
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» забросило шесть безответных шайб «Авангарду» в матче КХЛ
«Динамо» забросило шесть безответных шайб «Авангарду» в матче КХЛ
Форменный разгром в Москве.
29.09.2023 21:27
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Матс Цукарелло подписал новый контракт с «Миннесотой Уайлд»
Партнёр Капризова остаётся в команде до 2026 года.
29.09.2023 20:41
Хоккей
автор: Денис Владимиров
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал трёхматчевую серию поражений
«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал трёхматчевую серию поражений
«Магнитка» воспользовалась единственной ошибкой башкирской команды.
29.09.2023 19:12
Хоккей
автор: Виталий Стопин
Финский форвард Теэму Пулккинен подписал контракт с «Куньлунем»
Игрок является единственным представителем Финляндии в лиге.
29.09.2023 18:41
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
В «Тракторе» заявили, что у Анвара Гатиятулина есть кредит доверия
Команда идёт седьмой на Востоке.
29.09.2023 18:18
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Александр Кожевников: «Спартак» при Жамнове смотрится потрясающе
Красно-белые не хотят повторения прошлогоднего фиаско.
29.09.2023 17:55
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.