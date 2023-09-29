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Кравец считает, что «Авангард» проиграл «Динамо» из-за удалений во втором периоде

Омичи пропустили шесть безответных шайб.
29 сентября 2023 22:32
автор: Денис Владимиров

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение с крупным счётом в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

Встреча состоялась 29 сентября на домашней арене бело-голубых и завершилась со счётом 6:0 в пользу столичной команды.

«Опять хороший первый период. Вышли воевать, играть, делали всё правильно. К сожалению, во втором периоде не забили в большинстве, а затем сами допустили нелепые удаления, зная, что «Динамо» очень хорошо играет в большинстве», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Авангард» проиграл четвёртый матч подряд. Омичи с 11 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Кравца 1 октября сыграет в гостях с «Куньлунем».

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