Кудашов оценил разгромную победу «Динамо» над «Авангардом» в КХЛ

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команды обыграла «Авангард» со счётом 6:0.

«Хочу поблагодарить зрителей, сегодня был полный стадион – и наших, и тех, кто из Омска, и тех, кто проживает в Москве, но болеет за Омск. Игра нам удалась. Несмотря на счёт, она не была простой. Особенно начало. Но в нужный момент забили голы и дальше контролировали игру. Сейчас эпидемии разные пошли, мы тоже это схватили, в самолёте переносили. И сейчас продолжаем переносить симптомы. Надеюсь, что пик мы пролетели в самолетах. Три дня восстановления – это нормально», — приводит слова Кудашова «Чемпионат».

После 12 сыгранных матчей «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков. 2 октября бело-голубые сыграют на выезде против «Куньлуня».