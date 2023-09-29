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Американский форвард Дзингел интересен двум клубам Восточной конференции

В минувшем сезоне хоккеист играл в АХЛ.
29 сентября 2023 22:59
автор: Глеб Шевяков

Американский нападающий Райан Дзингел может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на заявление агента игрока Алеши Пилко.

По информации источника, на 31-летнего форварда претендуют две команды Восточной конференции.

В сезоне-2022/2023 Дзингел выступал за клуб АХЛ «Чикаго Вулвз». Нападающий провёл 22 встречи, в которых забил два гола и оформил девять ассистов. За свою карьеру в НХЛ он провёл 404 матча, забросил 87 шайб и отдал 101 результативную передачу.

источник: «Спорт-Экспресс»
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