Американский форвард Дзингел интересен двум клубам Восточной конференции

Американский нападающий Райан Дзингел может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на заявление агента игрока Алеши Пилко.

По информации источника, на 31-летнего форварда претендуют две команды Восточной конференции.

В сезоне-2022/2023 Дзингел выступал за клуб АХЛ «Чикаго Вулвз». Нападающий провёл 22 встречи, в которых забил два гола и оформил девять ассистов. За свою карьеру в НХЛ он провёл 404 матча, забросил 87 шайб и отдал 101 результативную передачу.