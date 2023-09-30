Андрей Тихонов назвал бойкотом молчание Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Ростовом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил поведение главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Гончаренко после матча десятого тура РПЛ с «Ростовом».

Встреча состоялась на домашней арене «Ростова» и завершилась со счётом 2:2. Во время интервью в микст-зоне и на пресс-конференции Гончаренко не произнёс ни слова в ответ на вопросы журналистов.

«Как это объяснить? Бойкот, видимо, из‑за судейских моментов… Наверное, просто не стал отвечать, не стал лишнего говорить. Потому что видно, что в нем все кипит. Он пришел, чтобы, извиняюсь за выражение, отбыть номер», – сказал Тихонов в интервью «Матч Премьер».

Ранее глава КДК РФС Арутр Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение Гончаренко, поскольку тренер не нарушил регламент.