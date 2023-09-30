Тарасенко забросил шайбу в предсезонном матче «Оттавы» с «Виннипегом»

Российский форвард «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:1).

31-летний нападающий отметился голом в пустые ворота в конце встречи. Эта шайба стала для россиянина первой после подписания контракта с «сенаторами».

Тарасенко заключил однолетнее соглашение с «Оттавой» в конце июля.

В феврале 2023 года он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» из клуба «Сент-Луис Блюз», за который выступал с 2013 года. В конце июня контракт игрока с командой из Нью-Йорка истёк.