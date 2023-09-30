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Александр Хохлачёв: Цыплаков сможет стать новым лидером «Спартака», у него есть все данные

Оба хоккеиста являются воспитанниками красно-белых.
30 сентября 2023 10:43
автор: Тимур Пацюк

Форвард «Амура» Александр Хохлачёв ответил на вопрос, может ли игрок «Спартака» Максим Цыплаков стать новым лидером команды. Оба хоккеиста являются воспитанниками красно-белых.

«Может, конечно. У него есть все данные. Он хорошо оснащён в плане хоккейной техники», - цитирует Хохлачёва ТАСС.

Накануне Цыплаков оформил дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:3) и занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров команды. Напомним, что Хохлачёв неоднократно защищал красно-белые цвета (2012-2013, 2017-2020, 2021-2023), но перед стартом нынешнего сезона был обменян в «Амур».

источник: ТАСС
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