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«Сибирь» победила «Барыс» и поднялась на четвёртое место Восточной конференции

Матч КХЛ прошёл в Казахстане.
30 сентября 2023 16:18
автор: Максим Скороходов

«Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Барыс» со счётом 2:1.

В составе клуба из России шайбы забрасывали Илья Морозов (1-я минута), Николай Прохоркин (40). У хозяев льда большинство реализовал Рудольф Червены (59)

Новосибирская команда набрала 15 очков и поднялась на четвёртое место Восточной конференции, коллектив из Казахстана остался с 10 очками там же на десятой строчке.

«Сибирь» 2 октября сыграет в гостях против «Трактора», «Барысу» в этот же день предстоит выездная встреча с минским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) - «Сибирь» (Новосибирская область) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Червены, 58:20 (бол.) - Морозов, 00:49; Прохоркин, 39:17

источник: «Советский спорт»
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