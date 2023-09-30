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«Автомобилист» выиграл у «Адмирала» и стал вторым на Востоке

Матч КХЛ состоялся в Екатеринбурге.
30 сентября 2023 16:42
автор: Максим Скороходов

«Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Адмирал» со счётом 3:1.

За уральцев забивали Брукс Мэйсек в большинстве (44-я минута), Алексей Макеев (56) и Данил Романцев, поразивший пустые ворота (60), у «моряков» шайбу забросил Джованни Фьоре (39).

Клуб из Екатеринбурга набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где команда из Владивостока осталась с 8 очками на одиннадцатой позиции.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» - «Адмирал» - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Мэйсек, 43:21 (Бол.); Макеев, 55:18; Романцев, 59:19 (П.В.) - Фьоре, 38:25

источник: «Советский спорт»
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