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«Трактор» в овертайме победил «Спартак» в матче КХЛ

Игра прошла в Челябинске.
«Трактор» в овертайме победил «Спартак» в матче КХЛ
30 сентября 2023 17:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ХК "Трактор"

Хоккеисты «Трактор» на своей площадке вырвали в овертайме победу над «Спартаком».

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу челябинского клуба.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

За гостей шайбу забросил Герман Рубцов (31-я минута). Хозяева ответили голом Семёна Дер-Аргучинцева (49).

Победную шайбу в овертайме забросил игрок челябинцев Максим Шабанов (64).

После 13 проведённых матчей «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. «Спартак» находится на пятой позиции на Западе, имея в своём активе 16 баллов.

источник: «Советский спорт»
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