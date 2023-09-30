«Трактор» в овертайме победил «Спартак» в матче КХЛ

Хоккеисты «Трактор» на своей площадке вырвали в овертайме победу над «Спартаком».
Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу челябинского клуба.
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.
За гостей шайбу забросил Герман Рубцов (31-я минута). Хозяева ответили голом Семёна Дер-Аргучинцева (49).
Победную шайбу в овертайме забросил игрок челябинцев Максим Шабанов (64).
После 13 проведённых матчей «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков. «Спартак» находится на пятой позиции на Западе, имея в своём активе 16 баллов.
источник: «Советский спорт»