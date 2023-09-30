ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Локомотив» победил в Череповце «Северсталь»

Хозяева льда не смогли порадовать зрителей голами.
30 сентября 2023 19:15
автор: Максим Скороходов

«Локомотив» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» со счётом 5:0.

Забивали Мартин Гернат (5-я минута), Александр Полунин в большинстве (20), Максим Шалунов (56), тот же Гернат, поразивший пустые ворота (59) и Артур Каюмов в большинстве (60).

Железнодорожники набрали 18 очков и поднялись на второе место турнирной таблицы Запада, где команда из Череповца осталась с 11 очками девятой.

«Локомотив» 2 октября сыграет на выезде со «Спартаком», «Северсталь» на следующий день проведёт гостевой матч против «Ак Барса».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Локомотив» (Ярославль) - 0:5 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Гернат, 4:26, 58:06 (П.В.); Полунин, 19:38; Шалунов, 55:08; Каюмов, 59:59 (Бол.)

источник: «Советский спорт»
Хет-трик Рендулича помог «Сочи» победить «Торпедо» в матче КХЛ
Игра прошла на арене «Нагорный» в Нижнем Новгороде.
30.09.2023 19:28
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Лада» в овертайме вырвала победу у минского «Динамо»
В прошедшей игре было заброшено три шайбы.
30.09.2023 19:26
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Трактор» в овертайме победил «Спартак» в матче КХЛ
«Трактор» в овертайме победил «Спартак» в матче КХЛ
Игра прошла в Челябинске.
30.09.2023 17:27
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Автомобилист» выиграл у «Адмирала» и стал вторым на Востоке
Матч КХЛ состоялся в Екатеринбурге.
30.09.2023 16:42
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Сибирь» победила «Барыс» и поднялась на четвёртое место Восточной конференции
Матч КХЛ прошёл в Казахстане.
30.09.2023 16:18
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Александр Хохлачёв: Цыплаков сможет стать новым лидером «Спартака», у него есть все данные
Оба хоккеиста являются воспитанниками красно-белых.
30.09.2023 10:43
Хоккей
автор: Тимур Пацюк
Тарасенко забросил шайбу в предсезонном матче «Оттавы» с «Виннипегом»
Россиянин впервые отличился за «Сенаторз».
30.09.2023 09:09
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Андрей Тихонов назвал бойкотом молчание Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Ростовом»
Андрей Тихонов назвал бойкотом молчание Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Ростовом»
Экс-игрок «Спартака» поддержал тренера.
30.09.2023 08:13
Хоккей
автор: Денис Владимиров
Американский форвард Дзингел интересен двум клубам Восточной конференции
В минувшем сезоне хоккеист играл в АХЛ.
29.09.2023 22:59
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.