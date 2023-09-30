«Локомотив» победил в Череповце «Северсталь»

«Локомотив» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» со счётом 5:0.

Забивали Мартин Гернат (5-я минута), Александр Полунин в большинстве (20), Максим Шалунов (56), тот же Гернат, поразивший пустые ворота (59) и Артур Каюмов в большинстве (60).

Железнодорожники набрали 18 очков и поднялись на второе место турнирной таблицы Запада, где команда из Череповца осталась с 11 очками девятой.

«Локомотив» 2 октября сыграет на выезде со «Спартаком», «Северсталь» на следующий день проведёт гостевой матч против «Ак Барса».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Локомотив» (Ярославль) - 0:5 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Гернат, 4:26, 58:06 (П.В.); Полунин, 19:38; Шалунов, 55:08; Каюмов, 59:59 (Бол.)