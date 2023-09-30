«Лада» в овертайме вырвала победу у минского «Динамо»

«Лада» на выезде одержала победу над минским «Динамо» в матче КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1.

За гостей шайбу забросил Трой Джозефс (30-я минута). В составе хозяев голом отметился Андрей Стась (12).

В овертайме сильнее оказалась команда из Тольятти. Дубль оформил Джозефс (61).

«Лада» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 17 очков после 13 сыгранных матчей. «Динамо» занимает десятое место на Западе, имея в своём активе десять очков.